Harry in Amsterdam: BROODJE AAP!?

Een van de meest besproken liefdesparen ter wereld zou een bezoek hebben gebracht aan het nieuwe SoHo-House, gedineerd hebben in een Italiaans restaurant om vervolgens een rondvaart maken door de grachten… ZONDER OOK MAAR DOOR ÉEN FOTOGRAAF TE ZIJN GEZIEN!

En dat is een ‘beschuldiging’ die PRIVÉ-paparazzo FERRY DE KOK in elk geval niet zomaar over zijn kant kan laten gaan.

Hij zegt: „Zaterdag werd ik getipt dat er iets aan de hand zou zijn in dat SoHo-House en dat het inderdaad te maken had met Harry en Meghan. Ik heb er het hele weekend rondgehangen en er was helemaal niets te doen, ja, één gozer met een baard die een beetje op de Prins leek maar dat was hem echt niet. Er was ook geen beveiliging, niks. Als ze er wel waren geweest dan had ik ze zeker gezien en dat heb ik m’n Londense opdrachtgever ook laten weten.”