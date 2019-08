Oud-model Ancilla van de Leest van borstimplantaten af

De gezondheid van Ancilla ging het afgelopen jaar hard achteruit. Zo had ze veel pijn en was ze extreem vermoeid. „Het voelde alsof ik langzaamaan te moe werd om te leven en dat was een hele enge staat om in te zijn”, schrijft ze bij een foto waarop ze haar oude implantaat vasthoudt. Bezoeken aan de dokter wezen echter niets uit. „Alles leek gezond en prima. Maar ik voelde me NIET gezond en prima.”

Na wat eigen onderzoek ontdekte ze iets wat ’borstimplantatenziekte’ heet. „En toen werd me heel veel duidelijk. Drie dagen nadat ik dat ontdekte wist ik dat deze dingen er GELIJK uit moesten worden gehaald.”

Red levens

Ancilla hoopt met het delen van haar verhaal anderen te waarschuwen. „Red wat levens en verspreid het woord over deze giftige zakjes. En als je ze overweegt, verander dan van gedachten en houd van je lichaam zoals het is. Helemaal niets is het waard om je gezondheid te riskeren.”

Eerder was Ancilla ook actief als actrice, presentatrice en columniste. In 2014 deed ze mee aan Expeditie Robinson. Sinds 2016 werkt ze als privacy-adviseur bij Brunel, een bedrijf dat zich onder meer met detachering, projectmanagement en consultancy bezighoudt.

Ⓒ Instagram