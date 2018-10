Geraldine Kemper zit ’middenin’ tv-droom

Geraldine zit naar eigen zeggen ’middenin een grote tv-droom’, waarin ze steeds beter wil worden in wat ze doet. Met de presentatie van ’Je zal het maar zijn’ gaat weer een langgekoesterde wens in vervulling. „Dit is echt een programma waar ik toen ik begon bij BNN naar keek en waarvan ik altijd hoopte dat ik het mocht maken. Wat ik er heel tof aan vind, is dat het drie minidocumentaires in één zijn. Je duikt in de wereld van iemand anders, heel interessant.”

’Je zal het maar zijn’, waarin jonge mensen met een bijzonder levensverhaal worden opgezocht, keert na drie jaar afwezigheid weer terug op televisie. Van 2010 tot 2015 werd het programma gepresenteerd door Sophie Hilbrand, dinsdagavond om 21.15 uur maakt Geraldine op NPO 3 haar debuut in ’Je zal het maar zijn’. „Ik heb niet teruggekeken en gedacht: zo moet ik het doen”, zegt Geraldine over haar voorgangster. „Het is een programma dat ik nu mag presenteren, op mijn manier.”

Focussen

Geraldine wilde zich volledig op het programma kunnen focussen en vroeg BNNVARA daar rekening mee te houden. „Ik ben deze zomer echt geblokt voor ’Je zal het maar zijn’, de reizen voor andere programma’s zijn meer aan de voor- en achterkant van het jaar gepland. Dat was heel fijn, omdat ik me helemaal op dit programma kon storten. Het is heel leuk om meerdere programma’s te doen, maar het snijdt elkaar soms ook in de vingers.”

Een aantal verhalen maakte diepe indruk op Geraldine. „Ik heb een kindsoldaat uit Congo geïnterviewd, wat hij heeft meegemaakt is ongelooflijk heftig. Hij vertelde mij dat de rebellen zijn familie voor zijn ogen hebben vermoord.” Dergelijke verhalen zijn van een heel ander kaliber dan Floris, die leeft van licht en geen eten nodig heeft. „Dat vind ik het fijne aan het programma, die variatie. Het is niet alleen maar heel zwaar.”

Tv-broer

Geraldine ging ook langs bij Shanti Schiks, de halfzus van Fajah Lourens, die haar elf maanden oude zoontje Elfin verloor bij een familiedrama. „Dat is een heel mooi portret geworden. Shanti is met ons teruggegaan naar de plek waar het is gebeurd en heeft de hele dag omschreven. Het is erg bijzonder en leerzaam om te zien hoe sterk ze is.”

Ondanks de soms zware onderwerpen heeft Geraldine nog lang geen genoeg van ’Je zal het maar zijn’. „Het is belangrijk te blijven praten; met de redactie, met de crew en ook thuis. Ik vraag me soms af wat ik zou doen als ik de verhalen hoor, ik moet blijven ventileren. Toch zou ik dit programma nog jarenlang willen maken.”

Ook nu haar ’tv-broer’ Jan Versteegh afscheid neemt van BNNVARA, blijft Geraldine de omroep trouw. „Ik heb zelf net bijgetekend, voor een jaar.” Van samen overstappen naar Talpa, waar Jan vanaf januari te zien is, was dan ook geen sprake. „Ik ben heel blij voor hem. Het is een logische, mooie stap voor hem en Jan is daar heel goed op zijn plek. Als ik even egocentrisch ben, is het voor mij ontzettend jammer dat we geen programma’s meer samen gaan maken. Maar wie weet komen we elkaar nog wel tegen.”