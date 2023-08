Donny Roelvink onthult: ’Ik wil voor mijn 30e miljonair worden’

Waar veel mensen balen van de regenachtige zomer, ziet Donny Roelvink er juist het positieve van in. „Ik heb geen afleidingen meer. Er is gewoon geen reden meer dat je geen volledige focus kunt hebben op hetgeen waar je naartoe wil”, zegt Roelvink in een video op Instagram, waarin hij uitspreekt voor zijn dertigste miljonair te willen zijn.

Ⓒ ANP/HH