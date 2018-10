Talpa wacht rechtszaak Top 40 'met vertrouwen' af

De Top 40 is bereid om juridische stappen te nemen als Radio 538, dat valt onder Talpa Radio, weigert om de hitlijst tot het einde van het jaar uit te zenden zoals in het contract tussen de twee partijen staat omschreven.

„We blijven de Top 40 uitzenden tot het einde van het jaar", stelt de zegsvrouw. "Alleen per 1 november is de lijst alleen online te horen en via DAB+. Op FM gaan we vanaf die datum onze eigen lijst uitzenden. Wij houden ons in onze ogen op die manier aan het contract."

Verrassing

538 kondigde maandag aan te gaan stoppen met het uitzenden van de populaire hitlijst. De beslissing kwam als een verrassing voor de Stichting Nederlandse Top 40, al werd er achter de schermen al langere tijd gepraat over het wel of niet verlengen van het contract.

Op aanwijzing van de directie van 538 voerde de stichting ook al gesprekken met andere zenders. Vandaar dat maandag snel geschakeld kon worden en Qmusic kon worden aangekondigd als de nieuwe partner van de Top 40.