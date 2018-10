Bill Cosby voor jaren de cel in

De 81-jarige komiek werd in april dit jaar op drie punten schuldig bevonden aan seksueel misbruik van Andrea Constand, een voormalig medewerkster van de Temple-universiteit, in 2004. Hij zou haar eerst in zijn huis hebben gedrogeerd. Eerder op de dag werd besloten dat de drie zaken tot één werden samengevoegd, waardoor de maximale celstraf niet dertig, maar tien jaar zou kunnen zijn.

De definitieve straf hing af van de vraag of de rechter de bejaarde acteur volgens de wetgeving in Pennsylvania zou classificeren als een ’gewelddadige zedendelinquent’, wat de rechter dinsdag uiteindelijk heeft gedaan. Een door de staat aangewezen psycholoog debatteerde daarover maandag in de rechtbank met de advocaten van Cosby. De openbaar aanklagers mikten volgens de Amerikaanse media op vijf tot tien jaar. Volgens wettelijke richtlijnen zou hij één tot vier jaar kunnen krijgen, omdat hij niet eerder veroordeeld is geweest. De verdediging verzoekt tot om de straf om te zetten naar huisarrest.

Zedendelinquent

Nu de rechter hem heeft geclassificeerd als zedendelinquent, betekent dat Cosby levenslang onder begeleiding staat en zich regelmatig moet melden bij de politie. Daarnaast zal zijn naam verschijnen op een zedendelinquentenlijst, die wordt verzonden naar buren, scholen en slachtoffers.

Over de uitkomst van de uitspraak verschilden de meningen vooraf namelijk nogal. Zijn verdediging droeg bijvoorbeeld zijn sterk verzwakte gezondheid (hij zou zo goed als blind zijn en moeilijk kunnen lopen) aan om hem uit de cel te houden. Volgens de aanklagers zou dat echter nooit een reden mogen zijn om de man die zoveel vrouwen misbruikte, te matsen.

De gevallen ster uit onder meer de comedyserie The Cosby Show is inmiddels beschuldigd door zo’n zestig vrouwen van misbruik. Dat zou soms tientallen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Veel zaken waren al verjaard.

Deze vrouwen kwalificeerden hem als ’seksueel roofdier’, ’een gewetenloze machtswellusteling’ en ’een bruut van het ergste soort’. „Hij heeft mijn leven en dat van tientallen anderen compleet naar de knoppen geholpen”, sprak een ander in de rechtszaal.