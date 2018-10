RVD was boos op Jack Spijkerman na knippen troonrede

De cabaretier verknipte de troonrede voor De Steen & Been-show, het programma dat hij bijna tien jaar presenteerde op Radio 3. „We hadden de troonrede zo verknipt dat het leek alsof Beatrix midden in de tekst zei ’kut, ik scheur uit mijn jurk’ en ’Claus, wakker worden’. We kregen meteen de RVD op ons dak: je mag blijkbaar de woorden van de koningin niet verknippen.”

Overigens was Beatrix niet de enige Bekende Nederlander die door Spijkerman werd ’verknipt’. Ook andere prominenten uit die tijd, zoals Philip Freriks, Pia Dijkstra, Harmen Siezen, Gerard Arninkhof en Jaap van Meekren, werden door de voormalige VARA-komiek op de hak genomen met gekke nieuwsberichten.

Spijkers met Koppen

De Steen & Been-show was mateloos populair, onder meer door de wensen die werden vervuld. „Op het hoogtepunt kregen we meer dan 1500 papieren brieven per week - mail had je nog niet in die tijd.” Ook De Klaagbox en de onzinnige telefoongesprekken werden legendarisch.

Behalve De Steen & Been-show maakte Spijkerman toentertijd ook het satirische actualiteitenprogramma Spijkers met Koppen op Radio 2. „Als ze me terug vroegen, zou ik het direct doen. Maar ze moeten het niet doen”, voegde hij daar in het gesprek met Kranenbarg aan toe. „Ze moeten geen man van zeventig terug gaan halen op de zender.”