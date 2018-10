’Bill vermorzelde mijn mooie, jonge geest’

Constand leverde vandaag een indrukwekkende verklaring af bij de rechtbank. Daarin vertelt ze wat het seksuele misbruik van Cosby, dat in tegenstelling tot veel andere zaken niet verjaard is, en uiteindelijk resulteerde in minstens 3 jaar celstraf voor Cosby, met haar heeft gedaan.

Tijdens het misbruik voelde ze zich als een lamme. Daarna werd ze eenzaam, geknakt, gebroken. „Bij mijn ouders thuis kon ik niet praten, niet eten, niet slapen. Ik voelde me niet mínder alleen, omdat ik thuis was met familie, maar juist meer geïsoleerd dan ooit.”

Honden

Later kwamen de nachtmerries, waarin ze een andere vrouw misbruikt zag worden en zich daarvoor schuldig voelde. De problemen duurden voort. Nooit zou het écht goed komen. „Ik was een jonge vrouw, met de borst vooruit, vol vertrouwen over de toekomst. Nu ben ik een vrouw van middelbare leeftijd, die vastzit in een patroon voor vrijwel mijn hele volwassen leven. Ik kan niet volledig geheeld worden of verder gaan.”

„Bill Cosby nam mijn mooie, gezonde, jonge geest en vermorzelde die”, gaat ze verder. „Hij beroofde me van mijn fitheid, mijn open karakter, mijn vertrouwen in mezelf en in anderen. Ik ben nooit getrouwd, heb geen partner. Ik leef alleen. Mijn honden zijn m’n enige metgezellen, samen met naaste familie en vrienden.”

Vooruit

Tijdens haar verklaring vertelt Constand hoe haar nieuwe werk als masseuse helpt, net als yoga, meditatie en fietstochten. „Het voelt als stap voorwaarts: weg van een donkere en eenzame plek, naar de persoon die ik was voordat dit allemaal gebeurde. Ik kijk vooruit. Ik wil dat degene die ik had moeten worden, een tweede kans krijgt.”