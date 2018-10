Ooit zo populaire Bill Cosby nu verguisd

Acht seizoenen lang speelde de komiek Heathcliff Huxtable, arts en vader van vijf kinderen wat hem de bijnaam ‘America’s Dad’ opleverde. Daarna bleef hij acteren, in verschillende tv-series en theatershows, maar nooit meer met het succes van The Cosby Show.

Geruchten dat de beroemde acteur zich schuldig maakte aan seksueel wangedrag, deden al langer de ronde. Maar toen een video, waarin komiek Hannibal Buress grappen maakte over het wangedrag van Cosby, in 2014 uitgroeide tot een internethit, was de geest uit de fles. Steeds meer vrouwen traden naar buiten met beschuldigingen van misbruik.

Cosby was jaren eerder nog ontkomen aan vervolging. Voormalig basketbalster Andrea Constand stapte al in 2005 naar de politie met beschuldigingen van misbruik. Een aanklager was uiteindelijk niet bereid Cosby strafrechtelijk aan te pakken. Constand trof later een schikking met de komiek.

De kous leek af met de schikking, maar in 2014 kwamen tientallen andere vrouwen met eenzelfde verhaal naar buiten. De meeste zaken waren verjaard, maar een jaar later spande Andrea Constand opnieuw een zaak aan op basis van nieuw bewijs en werd Cosby wel vervolgd. Hij moest voor de rechter verschijnen, maar de jury kon na lang beraad in 2017 niet tot een oordeel komen.

Daarom moest de zaak opnieuw gevoerd worden met dit keer als eindoordeel dat Bill Cosby op drie punten schuldig is. Dertien jaar nadat Constand naar de politie stapte, moet de inmiddels 81-jarige Cosby alsnog de gevangenis in voor het misbruik. De rechtbank veroordeelt hem tot zeker drie jaar cel met een mogelijke verlenging tot tien jaar.

Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is ruim een halve eeuw getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen. Zijn dochter Esna overleed begin dit jaar aan de gevolgen van een chronische nierziekte. Ze was 44. In 1997 verloor hij ook al zijn zoon Ennis. Hij werd vermoord bij een overval.