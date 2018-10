Prins Constantijn presenteert weerbericht

„De dag begon mistig en koud, maar toen de mist was opgetrokken, liet gelukkig de zon zich al snel zien. Vannacht koelt het weer flink af naar een graad of drie, maar morgen schijnt de zon volop en dan wordt het met 18 graden heerlijk nazomerweer”, vertelt hij voor de camera van Omroep Brabant.

De prins is voorman van de organisatie StartupDelta en zet zich in voor het versterken van start-ups in Nederland. Volgens de regionale omroep heeft hij gezegd dat geen enkele provincie in Nederland zo innovatief en ondernemend is als Brabant.