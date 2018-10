Sylvia Witteman grapt over #MeToo-aanklacht Kavanaugh

„Je doet mee aan een drankspelletje in een studentenhuis en je bent geschokt als je een lul te zien krijgt”, aldus de Volkskrant-columniste. „Ik zou geschokt zijn als ik géén lul te zien kreeg.” De opmerking van Witteman kreeg gemengde reacties.

De andere vrouw die Kavanaugh beticht van seksueel wangedrag moet donderdag in de Senaat getuigen. De senaat, waarin de Republikeinen een nipte meerderheid hebben, moet binnenkort besluiten of Kavanaugh mag worden geïnstalleerd in het hooggerechtshof. President Donald Trump heeft de aantijgingen van de vrouwen afgedaan als een lastercampagne van de Democraten’. Hij snapt onder meer niet dat de vrouwen pas na dertig jaar hun verhaal doen.

Zijn commentaren leidden op Twitter tot duizenden reacties van vrouwen die met de hashtag #WhyIDidntReport uit de doeken deden waarom zij na een aanranding hier niet of pas heel laat melding van durfden te maken.