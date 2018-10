Drentse boerin verdedigt zich tegen Lubach

Lubach noemde haar ’de Peter R. de Vries van de agrarische sector’. Dat vond Vedder een rare vergelijking, zegt zij in een interview met RTV Drenthe. „Ik heb toevallig ooit met Peter R. de Vries in een programma gezeten. En ik kan wel uit betrouwbare bron vermelden dat ik mezelf in ieder geval bij de naborrel veel gezelliger vond.”

De boerin beklemtoont geen mediatraining te hebben gehad. Ze is wel bang dat ze na het item van Zondag met Lubach veel minder uitnodigingen voor programma’s gaat krijgen. „De redacties zijn echt op hun vingers getikt”, stelt ze. „Ik vraag me af waarom ik er in hemelsnaam aan begonnen ben.”