’Outfit eerste solo-bezoek Meghan 15.000 euro waard’

Meghan draagt bij de tentoonstelling Oceania, dat plaatsvindt bij de Royal Academy of Arts in Londen, volgens Page Six een jurk van Givenchy à 2.800 euro, een bijpassende clutch afkomstig van hetzelfde modehuis à 1.700 euro, zwarte pumps van 640 euro en diamanten oorbellen die een slordige 10.000 euro waard zijn.

Het was de eerste keer dat de royal in haar eentje als vertegenwoordiger van de koninklijke familie op pad was.

Net als maandag, toen zij samen met Harry zich waagde aan een potje basketbal tijdens een bezoek, liep de hertogin van Sussex weer op hoge hakken. Ⓒ AFP