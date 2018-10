Dave Roelvink feest nu even alleen met OMA (90)

Hun geliefde oma Dien vierde met haar kleinzoons Dave (links) en Donny Roelvink haar negentigste (!) verjaardag. Ⓒ Gwenny Eisma

Vanavond zit DAVE ROELVINK een avondje voor de televisie, wanneer hij met zijn broer DONNY, vader DRIES en diens vrouw HONORIA kijkt naar de eerste aflevering van Effe geen cent te makken op SBS6. De afgelopen maand kwam het gezin in een gestript woninkje in Amsterdam-Noord rond van een bijstandsuitkering en om half negen is daarvan het resultaat te zien.