Masmeijer nu BENIDORM BASTARD!

1 / 2 1 / 2 In Benidorm geniet Frank al weken van een vakantie-achtig bestaan. In plaats van de cel, gaat hij - in afwachting van zijn hoger beroep - feestend door het leven in Spanje.

Al maanden is het vrijwel stil rond FRANK MASMEIJER (57). Op zijn vaste adresjes in Amsterdam en Noordwijk werd hij in tijden al niet meer gezien. De in opspraak geraakte showmaster, die vorig jaar in België werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst ACHT JAAR, blijkt zich de afgelopen maanden op te houden in Spanje. En daar zou hij deze week opnieuw weer eens in de problemen zijn gekomen...