Owen Wilson en Salma Hayek in romantische sci-fi film

Volgens The Hollywood Reporter ligt de regie in handen van Mike Cahill. De film wordt opgenomen in Los Angeles en Kroatië.

Bliss vertelt het verhaal van een gescheiden man (Wilson) die geen grip meer op zijn leven heeft. Op een dag ontmoet hij de dakloze Isabel (Hayek) die ervan overtuigd is dat de wereld waarin zij leven niet echt is. Ze gelooft dat ze in een simulatie wonen binnen een prachtige utopie.

Het is nog niet bekend wanneer Bliss in bioscopen te zien zal zijn.