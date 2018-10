Juliette Lewis in spin-off Roseanne

Het personage Blue kwam in de reboot van Roseanne al eens ter sprake, maar verscheen niet in de serie. Juliette deelde dinsdag op Instagram een foto op de set met Johnny Galecki en Sara Gilbert en schreef daarbij: „Dit is mijn grote nieuws, kijk eens waar ik mee bezig ben.” Met haar post werd gelijk ook bekend dat Johnny weer als David te zien is in de serie. In het afgelopen seizoen van Roseanne had hij een gastrol.

Het lijkt erop dat The Conners een aantal verhaallijnen van de reboot van Roseanne oppakt. Groot verschil is dat Roseanne Barr niet meer te zien is in de nieuwe show, die in de VS op 16 oktober van start gaat. De comédienne maakte onlangs bekend dat ze teleurgesteld is over de manier waarop haar gelijknamige personage uit de serie wordt geschreven. Roseanne is volgens haar in The Conners overleden na een overdosis medicijnen. „Ze beledigen alle mensen die van deze familie hielden”, liet ze weten. „Maar er is niets wat ik eraan kan doen. Het is klaar. Het is voorbij.”

De serie Roseanne keerde afgelopen maart na een afwezigheid van ruim twintig jaar terug op de buis. De reboot, waarin alle hoofdrolspelers van het origineel terugkeerden, was een succes en een nieuw seizoen stond al op de planning. In mei stuurde Barr echter een racistische tweet, waarna zender ABC besloot te stoppen met de show. Niet lang daarna werd bekend dat het programma verder gaat als spin-off The Conners.