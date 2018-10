OG3NE moedigt Rico Verhoeven aan

OG3NE zingt tijdens de opening van GLORY 59 een speciale remix van hun hit Magic. De meiden hebben net een volledig uitverkochte tour van 100 shows afgerond en kondigden onlangs nog twee extra kerstconcerten aan omdat de eerste acht al uitverkocht zijn.

Zaterdag 29 december staan Lisa, Amy en Shelley in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, waar wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven zijn titel verdedigt tegen Guto Inocente. In Nederland wordt het toernooi om 20.00 uur uitgezonden op Veronica.