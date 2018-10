K3-Hanne gaat trouwen

Collega Marthe is sindskort weer single, maar Hanne Verbruggen kan haar geluk niet op. De zangeres verklapte dinsdagavond aan James Cook tijdens Gert Late Night dat haar vriend Jorn Sarens op zijn knieën is gegaan op hun vakantie in Portugal eerder deze maand.

Hij heeft me ten huwelijk gevraagd”, vertelt de roodharige gelukkig. „Op een supermooie locatie ging hij op zijn knie zitten. We waren helemaal alleen. Het was echt zalig.” De zangeres blijkt de verloving bewust nog even stil te hebben gehouden.7 „Ik heb de ring niet altijd aangehad”, verklaart ze wanneer James haar vraagt hoe het kan dat nog niemand heeft gezien dat ze verloofd is.

Inmiddels heeft Hanne het blijde nieuws ook via Instagram gedeeld. „Ik ben helemaal klaar voor onze toekomst samen”, schrijft ze bij een romantische foto. „Trouwen, ik heb ’ja’ gezegd.”