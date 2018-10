Koningin Paola in ziekenhuis na herseninfarct

Er zijn nog geen details bekend over haar toestand, maar volgens de omroep heeft de koningin een herseninfarct gehad. Het Belgische koningshuis bevestigt dat Paola een medisch probleem heeft, maar gaat niet in op details.

De koningin heeft al enkele jaren last van hartritmestoornissen. Ook lijdt ze aan osteoporose, waardoor ze bij twee opeenvolgende valpartijen een ruggenwervel en later een heup brak.

Koningin Paola was in haar geboorteland Italië om haar verjaardag te vieren. De echtgenote van koning Albert is op 11 september 81 jaar oud geworden.

Paola werd in 1993 koningin nadat koning Boudewijn was overleden en diens broer Albert hem opvolgde. De Italiaanse trouwde in 1959 met Albert, die koning was tot 2013.