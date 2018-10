Mel B en ex ruziën over videochats dochter

De voormalig Spice Girl beweert in de papieren dat Stephen haar FaceTime-momenten met het 7-jarige meisje saboteert. Ze zou verscheidene keren en via verschillende apps hebben geprobeerd haar dochter te bereiken, maar daar stak haar ex volgens het America’s Got Talent-jurylid een stokje voor. Mel B denkt dat hij dat doet in een poging haar van Madison te vervreemden en het meisje te laten geloven dat haar moeder niet aan haar denkt of om haar geeft.

Stephen houdt echter vol dat Mel de videochat-afspraken steeds afzegt, om hem vervolgens de schuld te geven van het gemiste contact.