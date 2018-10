Sterren roepen fans op te gaan stemmen

Dinsdag was het daarom National Voter Registration Day, en onder meer Pearl Jam, Josh Gad en Common moedigden fans en volgers op sociale media aan ervoor te zorgen dat ze kunnen stemmen bij de Midterms in november. Daarbij wordt gekozen voor een nieuwe Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat.

Pearl Jam deelde een filmpje van een concert in Montana, waar frontman Eddie Vedder de menigte toesprak over het belang van stemmen. Josh Gad vroeg zijn volgers op Twitter iedereen in hun familie en vriendenkring aan te sporen zich te registreren en Gabrielle Union liet met een post op Instagram weten dat zij zich heeft opgegeven.

Common deelde een oproep van Michelle Obama op Twitter, waar Susan Sarandon haar volgers duidelijk maakte: „We kunnen de toekomst veranderen. Want de toekomst is stemmen.” Zender HBO maakte een filmpje met sterren uit onder meer Westworld en Silicon Valley die een luisterend oor boden, met de boodschap: „Er is een stem die gehoord moet worden. De jouwe.”