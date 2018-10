Dancing With The Stars-kids verdienen flink

Naast het Here Comes Honey Boo Boo-castlid doen er nog elf jonge sterren mee aan het programma. Onder hen Masterchef Junior-winnares Addison Osta Smith, de 10-jarige skateboardsensatie Sky Brown, Miles Brown (13) uit Black-ish en Avengers-actrice Ariana Greenblatt (11).

Ook zullen er wat kinderen van bekende mensen hun danskunsten laten zien in het programma, dat komende maand van start gaat in de VS. De 13-jarige zoon van Stevie Wonder, beginnend mode-ontwerper Mandla Morris (13), maakt er zijn opwachting, evenals de zoon van Bristol Palin, Tripp (9) en de dochter van basketballer Scottie Pippen, de 9-jarige Sophia.

De jonge deelnemers ontvangen volgens TMZ sowieso de 50.000 dollar, maar dat bedrag loopt hard omhoog als ze verder komen in de danswedstrijd. Als ze aflevering 2 en 3 halen, krijgen ze voor beide uitzendingen 5000 dollar extra. Dat bedrag wordt voor de vierde en vijfde episode verhoogd met 7500 dollar en loopt op tot 20.000 voor de finale. Het kind dat wint zou volgens de site zo'n 130.000 dollar in zijn of haar spaarpot kunnen stoppen.