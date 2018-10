Zorgen om Willibrord na operatie

Na complicaties komt hij thuis in Laren langzaam bij van de zware ingreep. Over de aard van de klachten doet hij er liever het zwijgen toe, maar in een gesprek met Weekblad PRIVÉ dat vandaag verschijnt, laat zijn vriendin GESINA doorschemeren dat hij een longontsteking en hoge koorts erbij heeft gekregen.

Het zou gaan om zowel maag- als prostaatklachten, daarvan is de brutaalste verslaggever van weleer nu herstellende.

Gesina: „Hij zag zo op tegen de behandelingen dat hij ze steeds zo lang mogelijk heeft uitgesteld.” Willibrord zelf stuurde een alarmerende boodschap aan wat vrienden en relaties: „De operatie is behoorlijk tegengevallen. Hartelijke groetjes, het zal nog wel even duren voordat we elkaar kunnen ontmoeten.”