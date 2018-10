Romee Strijd schittert op W Barcelona’s WAKE UP CALL

Romee was in een goudkleurige jumpsuit een opvallende verschijning. De topmodellen gingen los op Martin Solveig, Black Coffee en Pete Tong die op verschillende podia in het hotel optraden.

Tijdens dit unieke WAKE UP CALL-festival van W Hotels worden gasten, zoals ze gewend zijn van de Whatever/Whenever-service van W Hotels, helemaal in de watten gelegd. Tussen de sets door konden gasten relaxen aan het zwembad, chillen bij de BLISS Spa of een snelle work-out class volgen bij de Urban Gorillas.

De volgende editie van het festival vindt plaats in W Bali (4-5 oktober) gevolgd door W Dubai begin 2019.