Finalist America’s Got Talent niet aangeklaagd

Als hij zijn vrouw nog een keer mishandelt, moet hij waarschijnlijk wel de cel in, zo meldt TMZ.

De zanger ontkent dat hij zijn vrouw heeft geslagen tijdens een ruzie. Toch troffen agenten wel een zichtbare rode vlek op haar lichaam. De arrestatie was volgens Ketterer een misverstand, zijn vrouw had helemaal geen aangifte willen doen.

Ketterer was een van de concurrenten van de Nederlandse zangeres Glennis Grace in de finale van America’s Got Talent. Hij eindigde als vijfde.