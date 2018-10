Sterren voor QUEEN gezocht

„Met We Will Rock You vervolgen we de lijn die ons bedrijf heeft ingezet”, zegt directeur Marc Muller. „We zetten in op hoge kwaliteit, veel spektakel en een internationale sterrencast.” De succesvolle musical van Queen en Ben Elton wordt geheel in het Engels opgevoerd en geproduceerd in samenwerking met Peep Arrow Entertainment uit Italië.

Muller is trots op de komst van We Will Rock You. „De muziek van Queen is tijdloos en spreekt alle leeftijden aan. Toen ik jaren geleden in Londen deze show voor het eerst op het toneel zag, was ik laaiend enthousiast. Dat TEC nu het vertrouwen heeft gekregen om een geheel eigen versie van dit rockspektakel te maken, is een droom die uit komt.”

Onuitputtelijke bron

De show wordt gemaakt in samenwerking met Peep Arrow Entertainment van de Italiaanse regisseur Massimo Piparo. „Het is een prachtige uitdaging om van deze rockmusical, die over de hele wereld volle zalen trekt, een geheel nieuwe versie te maken. De afgelopen jaren heb ik ontdekt dat Nederland een bijna onuitputtelijke bron is van fantastische zangers. Zij vormen een geweldige aanvulling op de internationale cast”, reageert de Italiaanse showman.

De originele versie van We Will Rock You ging op 12 mei 2002 in het Dominion Theatre in de Londense West End in première en was daar meer dan 4.600 voorstellingen te zien. De rockshow met de muziek van Queen is inmiddels door meer dan 15 miljoen bezoekers op zes continenten en in meer dan 17 landen te zien geweest.