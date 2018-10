’Koningin Paola niet in levensgevaar’

Volgens de omroep maakt het Belgische hof zich niet al te grote zorgen en is de situatie onder controle.

Eerder woensdag meldde RTBF dat de 81-jarige moeder van koning Filip in Italië een herseninfarct heeft gehad. Het paleis heeft dit nog niet bevestigd. Wel is officieel gemeld dat de koningin wordt gerepatrieerd om in België ’medische onderzoeken te ondergaan’.

