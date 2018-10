Rihanna krijgt haar zin: Nederland schenkt 100 miljoen

Minister Sigrid Kaag heeft bij de Verenigde Naties in New York investeringen aangekondigd voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Tot 2023 is elk jaar 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Global Partnership for Education. Daarnaast gaat er 15 miljoen euro naar Education Cannot Wait, dat zich inzet om de toegang tot goed onderwijs voor kinderen en jongeren in crisisgebieden te vergroten.

Het ziet er dan ook naar uit dat de minister heeft geluisterd naar het verzoek van Rihanna. Zij schreef in augustus: „Hi, Sigrid Kaag en Mark Rutte! Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor het wereldwijd steunen van onderwijs, dus ik zou het geweldig vinden als jullie nu met me meedoen. Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor Global Partnership for Education op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!”

Bekijk ook: Rihanna wil honderd miljoen dollar van Mark Rutte

Woede

Niet alleen de tweet van Rihanna zorgde voor veel ophef, ook het antwoord van de minister viel niet goed. „Hi Rihanna, dit klinkt ons als muziek in de oren. Nederland steunt onderwijs altijd! Alles wordt volgende maand bekendgemaakt in New York. Hopelijk zie ik je daar.” Direct kwamen er boze reacties op de conversatie. men vond het niet kunnen dat Nederland direct geld toezegt omdat Rihanna hierom vraagt, terwijl de zangeres zelf een geschat vermogen zou hebben van 210 miljoen dollar.

Bekijk ook: Nederlanders woest op Kaags belofte aan Rihanna

Een woordvoerder liet destijds weten dat Kaag geen enkele belofte heeft gemaakt: „De minister vindt onderwijs belangrijk. Maar dat is iets anders dan dat er 100 miljoen dollar naar die organisatie gaat.” Toch gaat er nu, verspreid over vijf jaar, 100 miljoen euro naar het Global Partnership for Education. Rihanna heeft nog niet gereageerd op het nieuws.