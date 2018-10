Gavin James komt naar AFAS Live

Hij doet Amsterdam aan als laatste stop. Vanaf vrijdag kunnen fans kaarten kopen.

Gavin stond dit jaar nog op Lowlands waar hij de Alpha-tent goed wist te vullen. In Nederland is de zanger het meest bekend om zijn Magnetic Fields-cover The Book of Love. Ook was James al te zien op Pinkpop en Paaspop. Zijn tweede album Only Ticket Home is luchtiger en vrolijker, en de single Glow werd in de eerste week al 1 miljoen keer gestreamd