’Nieuwe aanklacht tegen Jan Ullrich’

De inmiddels 44-jarige Duitser komt de laatste weken vooral negatief in het nieuws. Eerst werd hij op Mallorca opgepakt in verband met een burenruzie en kort daarna werd Ullrich gearresteerd nadat hij in een hotelkamer een escortdame bij haar keel had gegrepen. In beide gevallen zou hij onder invloed van alcohol en drugs zijn geweest. De ex-topwielrenner werd weer vrijgelaten en besloot zijn toevlucht te zoeken in een afkickkliniek in Frankfurt.

Dinsdag schijnt hij echter wederom de fout in te zijn gegaan. Bild meldt dat Ullrich op het vliegveld een medewerker van de catering uit het niets zou hebben aangevallen. Hij zou de man hebben vastgepakt en met zijn duimen op het strottenhoofd hebben gedrukt. Het slachtoffer wist zichzelf uiteindelijk uit de greep te verlossen, waarna de ex-wielrenner en zijn gezelschap hun reis hebben vervolgd.

Toen het vermeende slachtoffer melding maakte van de aanval, was Ullrich al gevlogen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Ullrich inderdaad op de luchthaven was, maar de daadwerkelijke aanval staat niet op camera. Ullrich heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

