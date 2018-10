Haandrikman! maakt immense verjaardagskalender

De bedoeling is dat alle luisteraars van Haandrikman! een plekje krijgen op zijn verjaardagskalender. Iedereen die erop staat, maakt kans om op zijn of haar verjaardag gebeld te worden door Bert. De jarige wordt persoonlijk door hem gefeliciteerd, maar speelt ook ‘de verjaardagsquiz’. In dit dagelijkse spel krijgt de jarige luisteraar vragen over zijn of haar geboortedag.

Elke maandag tot en met donderdag is Bert Haandrikman te horen op NPO Radio 5 in zijn middagprogramma Haandrikman!.