Sons of Anarchy-acteur overleden

Vasquez was te zien in onder meer How I Met Your Mother, ER en CSI: NY. Ook was hij in het vierde seizoen van Sons of Anarchy als Angel Ganz. Door zijn rol in Ghost Rider: Spirit of Vengeance brak hij door bij het grote publiek.

Een vertegenwoordiger van de acteur laat weten dat zijn overlijden onverwacht komt. „We zijn verslagen. Hij was een lieve, creatieve en liefdevolle man. We gaan hem missen.”