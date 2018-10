John Legend vierde EGOT met fastfood

Tijdens een interview in talkshow Watch What Happens Live stipte Chrissy aan dat het seksleven van de twee een stuk minder spannend is nu ze twee kleine kinderen hebben. Op de vraag of ze na de EGOT van John dat wel op gepaste wijze hadden gevierd, antwoordde ze: „We hebben helemaal niks gedaan. Ik was m’n stem kwijt en moest nog een aflevering van Lip Sync Battle opnemen. Daarna hebben we alleen nog iets van In-N-Out gegeten. Ik zeg dat niet zo van ’oh, we zijn zo gewoon gebleven’, maar nee, we hebben niks gedaan.”

John won de Emmy voor zijn werk aan de televisiespecial rond Jesus Christ Superstar. Hij had al tien Grammy’s, een Oscar en een Tony in zijn prijzenkast staan. De 39-jarige is de jongste ooit die alle vier de grootste Amerikaanse cultuurprijzen heeft gewonnen.