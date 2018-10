Gisele Bündchen onthult worsteling met succes

Toen haar roem in de vroege jaren van dit millenium begon te rijzen, voelde het model zich juist steeds benauwder schrijft Page Six. Ze had haar eerste paniekaanval in 2003, tijdens een niet zo soepele vlucht in een klein vliegtuigje. Het leidde tot claustrofobie.„Ik had een geweldig punt in mijn carrière bereikt en ik was erg hecht met mijn familie. Ik beschouwde mezelf altijd als een positief persoon. Dus ik was erg had voor mijzelf. In de zin van: ’Waarom voel ik dit?’. Ik had het gevoel dat ik me niet zo slecht mocht voelen”, vertelt ze aan People.

De paniekaanvallen bleven komen, wat het nu 38-jarige supermodel in een diep dal bracht. In haar boek The Lessons, dat op 2 oktober verschijnt, beschrijft ze de nacht dat ze overwoog uit het leven te stappen, tot in detail. „Ik had het gevoel dat alles in mijn leven me kon ombrengen. Eerst waren het vliegtuigen, toen liften, toen tunnels en hotels en modelstudio’s en auto’s. Nu was het mijn eigen appartement. Alles werd een kooi en ik was het dier dat erin gevangen zat, snakkend naar adem. Ik zag geen uitweg en ik kon dit gevoel geen dag langer verdragen.”

Dat was het moment dat het idee haar overviel dat het makkelijker zou zijn er een einde aan te maken. „Als ik aan dat moment terugdenk, aan dat 23-jarige meisje, kan ik wel huilen. Ik wil haar vertellen dat alles goed komt en dat ze nog niet eens begonnen is aan het leven van haar leven. Maar op dat moment leek springen het enige antwoord.” Het supermodel kon haar leven ten goede veranderen nadat ze hulp had gezocht bij doktoren.

Gisele Bündchen is niet de enige wereldster die onthult dat de roem haar in depressie bracht. Eerder vertelden Janet Jackson, Dwayne Johnson, Michelle Williams, Robbie Williams en Selena Gomez over hun worsteling met depressies, soms al begonnen in hun jeugd en bij de laatste twee rechtstreeks gekoppeld aan hun roem. Mariah Carey en Kanye West onthulden een bipolaire stoornis te hebben. In Nederland liet Gers Pardoel weten moeite te hebben met zijn plotselinge succes.

