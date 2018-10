’Bill Cosby lachte en maakte grapjes na veroordeling’

Na de rechtszaak moest Cosby zijn portemonnee, zijn stropdas en horloge aan de autoriteiten overhandigen.Terwijl officiers vervolgens aanrukten om de 81-jarige veroordeelde misbruiker dinsdag de handboeien om te doen en af te voeren, pakte hij brutaalweg zijn rol van komiek weer op en maakte grapjes met zijn team. Eerder tijdens de rechtszaak werd een van zijn beschuldigers, supermodel Janice Dickinson, nog bijna de zaal uitgezet omdat ze hardop lachtte tijdens een pauze in het proces.

Voormalig supermodel Janice Dickinson werd bijna uit de zaal verwijderd toen ze lachtte tijdens een pauze Ⓒ Hollandse Hoogte

De rechter had duidelijke redenen om de gevallen ster niet nog eens op borgtocht vrij te laten, in afwachting van hoger beroep, al had de verdediging daarom gevraagd. „Om dezelfde redenen als waarom ik hem gevangenisstraf heb opgelegd. Het is een serieuze misdaad waarom hij is veroordeeld.” Blijkbaar vond de blinde Bill Cosby het minder ernstig; of was hij in een goed humeur vanwege de uiteindelijke celstraf die maar een fractie is van de dertig jaar die hij had kunnen krijgen?

Bill Cosby wordt uit de rechtbank begeleid om naar de gevangenis gebracht te worden Ⓒ Hollandse Hoogte