’Roseanne Barr was geen racist. Dit deed ze wel...’

„Dat was ze in elk geval niet toen ik samen met haar was”, vertelt de 59-jarige komiek en acteur in de Amerikaanse tv-show van Andy Cohen. Toch moet Arnold, die van 1990 tot en met 1994 met Roseanne Barr getrouwd was, bekennen dat ze inmiddels veranderd is. „Kijk naar wat ze plaatst op Twitter, kijk hoe ze is. Ze kan niets goeds zeggen over Obama. Er is iets met haar gebeurd, zo was ze eerder niet.”

Hij heeft nog wel een typerende anekdote over hoe ze dan wel was. Hij herinnert zich hoe actrice Seinfeld-actrice Julia Louis-Dreyfus destijds zijn parkeerplaats ’had ingenomen’. „Toen nam Roseanne een polaroid van John Goodmans blote kont en zette die op haar auto. Met zeep schreef ze daarbij: Julia Louis-Dreypuss’. Als je het hele verhaal kent, hoe waardeloos die Seinfeld-mensen waren; God zegene Roseanne.”

Tom Arnold Ⓒ Hollandse Hoogte