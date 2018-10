Judi Dench vaart uit tegen filmbazen om Kevin Spacey

Judi Dench liet weten dat ze het een schande vond dat Kevin Spacey vorig jaar werd vervangen door Christopher Plummer in de film All the Money in the World. „Ik kan op geen enkele manier goedkeuren dat - wat hij ook maar heeft gedaan - je hem uit de films snijdt.” Om vervolgens een tirade te houden tegen de filmbazen, schrijft Daily Mail: „Is dat wat we gaan doen? Gaan we terug in de geschiedenis en iedereen die zich op wat voor manier dan ook heeft misdragen, of de wet heeft overtreden of over de grens is gegaan, uit films snijden? Gaan we ze uitsluiten van onze geschiedenis?”

Volgens haar is Kevin Spacey een fantastische acteur en een goede vriend. „Ik kan me niet voorstellen wat hij nu doet.” Wat ze wel weet, is dat hij haar enorm steunde toen haar echtgenoot Michael Williams in 2001 overleed. Spacey en Dench waren bezig met de opnames. „Hij wist dat ik er slecht aan toe was, maar zei daar nooit iets over. Hij fleurde me op en zorgde ervoor dat ik kon doorgaan waar ik mee bezig was.”

Kevin Spacey werd vorig jaar beschuldigd van seksueel misbruik door meerdere mannen, maar onlangs werd bekend dat hij niet wordt vervolgd, omdat de zaken verjaard waren. De beschuldigingen kwamen in reactie op eerdere beschuldigingen tegen filmproducer Harvey Weinstein en de daardoor ontstane beweging MeToo. Hierover sprak Judi Dench wel haar goedkeuring uit. „Ik denk dat er veel dingen moeten worden hersteld en rechtgezet. Het is een buitengewoon moment van verandering.”

De prijswinnende actrice mocht overigens nog een eerbetoon bijschrijven: ze kreeg een Donostia Award, een Spaanse filmprijs, uitgereikt tijdens het filmfestival.

Judi Dench ontvangt dinsdag de Donostia Award tijdens het San Sebastian International Film Festival Ⓒ Hollandse Hoogte