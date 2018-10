’Paola terug naar België na beroerte’

Haar man Albert staat Paola nu op ieder moment van de dag bij. Ⓒ ANP

Er is een plotseling einde gekomen aan de doorlopende vakanties van KONINGIN PAOLA en haar echtgenoot KONING ALBERT. De echtgenote van de in 2013 afgetreden vorst werd woensdag vanuit Italië halsoverkop naar België teruggebracht, nadat zij in de nacht van dinsdag op woensdag in Venetië was getroffen door een beroerte.