Ronald Molendijk opnieuw vader geworden

„Als je me zoekt...... ik ben aan het genieten van onze zoon Zef Otis Molendijk die zojuist is geboren”, schrijft hij op het sociale platform. Zijn hashtags als gezin en trots en de omschrijven van zijn vrouw als ’powerwoman’ geven aan hoezeer hij onder de indruk is van de gebeurtenis.

Het is het tweede zoontje voor Ronald en zijn vrouw Angelique.