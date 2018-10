Ellie Lust maakt kans op Televizier Talent Award

Ellie Lust koos onlangs definitief voor haar tv-carrière nadat duidelijk werd dat ze bij de politie het woordvoerderschap niet meer mocht voortzetten. Ze maakt voor AVROTROS het programma Ellie op Patrouille. Vanaf 14 november is ze ook de eerste Nederlandse presentator met een eigen programma op de crimezender Investigation Discovery.

Vlogger Nienke Plas is momenteel te zien in Expeditie Robinson op RTL5 en presenteerde vorig jaar voor de zender Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is het feestje.

Kaj Gorgels presenteerde de vip-editie van Temptation Island voor Videoland. Momenteel is hij een van de professionals die zangtalenten begeleidt in The Talent Project op RTL4. Hij tekende in juni een tweejarig contract bij RTL, maar blijft ook actief op YouTube.

Vorig jaar won Marieke Elsinga de Televizier Talent Award. Televizier maakt donderdag de nominaties van de Gouden Televizier-Ring bekend.