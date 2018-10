Ford Thunderbird van Marilyn Monroe onder de hamer

Marilyn Monroe kocht de wagen in 1955. Een jaar later werden zij en Arthur Miller in de wagen vervoerd voor hun trouwceremonie. Zij was eigenaresse van de wagen tot 1962, het jaar waarin zij op 36-jarige leeftijd overleed aan een overdosis. Het is voor het eerst dat haar auto nu op een veiling terechtkomt.

De auto mag dan al 62 jaar oud zijn, maar hij ziet er nog steeds goed uit en rijdt ook nog goed, meldt de New York Post, die ook een foto van de wagen heeft. De laatste jaren is hij gerestaureerd, waarbij zoveel mogelijk originele onderdelen behouden zijn gebleven. Op 17 november wordt hij geveild in Los Angeles. Ook online kan geboden worden.

Andere roemruchte wagens die Marilyn Monroe bezat, waren een Cadillac Eldorado convertible, die ze kreeg van haar echtgenoot Joe DiMaggio, met wie ze van 1954 tot 1955 getrouwd was en een Chrysler 300 convertible uit 1962.