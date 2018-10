Gwyneth Paltrow overdondert fans met foto lookalike-dochter

Apple Martin, dochter van Gwyneth en Coldplay-zanger Chris Martin, lijkt als twee druppels water op haar moeder, zo blijkt, zeker nu ze beide dezelfde make-up dragen: roze lipstick en zwarte mascara die hun felblauwe ogen eruit laten springen. Fans staan dan ook perplex: ’Echt? Prachtig!’

Maar zelden laat Paltrow haar kinderen in beeld komen en daarom is dit wel een heel speciaal eerbetoon aan haar dochter. „Gelukkige Nationale Dochterdag Apple Martin”, schrijft de 45-jarige GOOP-eigenaresse er dan ook bij. „Het voelt alsof ik je uit een droom tevoorschijn getoverd heb, je maakt mijn leven.”

Gwyneth en Chris Martin hebben ook nog samen een zoon, Moses van 12. De twee gingen vier jaar geleden al uit elkaar en twee jaar geleden was hun scheiding afgerond. Het speet Paltrow vooral dat ze niet langer getrouwd was met de vader van haar kinderen. Ze wilde dan ook heel zorgvuldig zijn in de scheiding (ze introduceerde zelfs de term conscious uncoupling), speciaal voor hun kinderen.