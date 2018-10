Ant McPartlin met nieuw liefje naar Dec’s verjaardag

Het moet pijnlijk zijn geweest voor zijn vrouw Lisa Armstrong, die zich al sinds het begin van het einde van hun relatie verzette tegen een scheiding. Eerdaags werd zij nog gespot terwijl ze zichzelf verwende met een behandeling in een nagelstudio. Mogelijk een soort van troost, nadat ze de wrede werkelijkheid onder ogen heeft gezien en scheidingspapieren indiende waarin ze ook de naam van haar voormalige persoonlijke assistent noemt. Ze beschuldigt haar man daarin van overspel.

Vorig jaar was het nog vanzelfsprekend Lisa die aan Ant McPartlins zijde verscheen als hij met zijn vriend Declan Donnelly en diens partner Ali uithing Ⓒ Hollandse Hoogte

Ant McPartlin erkent zijn vreemdgaan, schrijft Daily Mail, maar wil in de juridische papieren wel genoteerd hebben dat dit pas aan de gang was nadat hij had aangekondigd bij Lisa weg te willen. Zijn relatie met Anne-Marie Corbett groeide pas uit toen hij door zijn drankverslaving in een afkickkliniek terechtkwam - na een auto-ongeluk veroorzaakt te hebben - en zij hem daar steunde. Gisteren kondigde hij nog aan inmiddels al zes maanden nuchter te zijn.

Dat hij nu hun voormalige assistent meenam naar het huis van Declan Donelly, met wie hij de Britse tv-show Saturday Night Live presenteerde totdat hij in de afkickkliniek terechtkwam, zal Lisa op slag ontnuchterd hebben.