Ex-vrouw over vermeend kannibalisme Armie Hammer: ’Ik ben kapot’

„Al weken probeer ik alles te verwerken wat er is gebeurd. Ik ben geschokt, intens verdrietig en kapot”, schrijft ze. „Mijn hart is gebroken, maar ik zal blijven luisteren en mezelf blijven informeren over deze gevoelige onderwerpen. Ik realiseerde me nooit hoeveel ik niet wist.”

Begin januari doken op sociale media privéberichtjes op van een man die zei de Call Me By Your Name-acteur te zijn. De afzender beschrijft daarin nogal expliciet zijn seksuele voorkeuren aan een vrouw. Daarin komen zaken als verkrachting en kannibalisme voor. Ook beweerde zijn ex Paige Lorenzo dat hij met een mes de letter ’a’ op haar heup heeft gekrast.

Chambers zegt alle slachtoffers van aanranding of mishandeling volledig te steunen en adviseert slachtoffers om hulp te zoeken. Verder wil ze niet ingaan op de kwestie rondom haar ex-man. „Ik zal me tijdens deze ongelooflijk moeilijke tijd alleen op onze kinderen en op mijn werk richten”, schrijft ze. „Bedankt voor al jullie liefde en steun en alvast bedankt voor jullie respect tegenover mij en de kinderen. We moeten een manier vinden om vooruit te komen.”

Chambers en Hammer waren tien jaar getrouwd, maar in juli kondigden ze aan uit elkaar te gaan. Ze hebben samen twee kinderen.