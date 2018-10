Meghan geroemd omdat ze zelf autodeur dichtdoet

Het hoort, als één van de vele regels van de etiquette, bij leden van het koningshuis dat leden van hun staf autodeuren voor hen openen en sluiten. Al is het dus in Engeland absoluut not done, Meghan zelf leek geen moment te aarzelen toen ze zelf haar portier dichtklapte om haar entree in het gebouw te maken.

Het gebaar maakte indruk op royaltywatchers. Volgens de Britse etiquette-expert William Hanson is het een nieuw signaal van Meghan dat ze de dingen op haar eigen manier wil doen. Ook op Twitter was men erg te spreken over het gebaar van de echtgenote van prins Harry. „Compleet down to earth en nederig”, schreef iemand. En: „Tenminste niet zo stijfjes.”