Jersey Shore-ster The Situation durft taakstraf niet uit te voeren

De reden dat Mike meerdere keren niet zou zijn komen opdagen bij zijn werkstraf, en dus nog geen vier procent ervan heeft uitgevoerd, is dat hij bang is besmet te raken met het coronavirus, zo schrijft Page Six.

’The Situation’ werd in 2018 vanwege belastingontduiking veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden en moest daarbij een boete van ruim achtduizend euro betalen. Ook kreeg hij een taakstraf opgelegd, die hij zou kunnen uitvoeren bij lokale goede doelen in zijn ’home state’ New Jersey.

Daarnaast werd hem verplicht een cursus in een ontwenningskliniek voor drugs en alcohol te voltooien én moest hij volledige medewerking aan de belastingdienst geven.

Woordvoerders van de realityster, die een proeftijd van twee jaar heeft, wilden niet reageren op het nieuws.