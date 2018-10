Hind belt politie: man wil niet weg uit tuin

„Vroege ochtend in Hollywood. Er was een idioot in mijn tuin”, vertelt ze in het Engels. „Op één of andere manier kon ik hem niet wegkrijgen. Hij schreeuwde.” Hind Laroussi voelde zich niet langer veilig en besloot de politie te bellen.

Hind is niet de enige in Hollywood die last heeft van indringers. Bij Rihanna werd vandaag opnieuw ingebroken. Ook Taylor Swift heeft al vaker last gehad van stalkers bij haar huis. Roemde de Nederlandse Hind laatst nog haar nieuwe leven in Hollywood, het lijkt erop dat ook dit erbij hoort bij het leven in LA.

