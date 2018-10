O.J. Simpson: ’Celstraf is gevaarlijk voor Cosby’

„Het probleem zit ’m in de aard van zijn misdaad”, aldus O.J., die negen jaar vast zat voor een overval in Las Vegas. „Verkrachters doen het niet goed in de gevangenis.” Veel vertrouwen in de beveiliging achter tralies heeft de oud-atleet niet. „Ze hebben vast mensen die hem moeten beschermen, maar er is maar één gek voor nodig.”

De voormalig acteur, die in 1995 werd vrijgesproken van de moord op zijn vrouw en een vriend, denkt niet dat het gevangeniswezen zit te wachten op het extra werk dat een prominente crimineel als Cosby met zich meebrengt. „Met zijn gezondheid en leeftijd en wat hij heeft gedaan, is er geen bewaarder in dit land die op die verantwoordelijkheid zit te wachten. Ze zouden hem zijn straf onder huisarrest moeten laten uitzitten.”