Moeder Lady Gaga spreekt voor de VN

Volgens Billboard benadrukte Cynthia in haar speech het belang van de financiering van de opvang van en aandacht voor mensen met psychische problemen. De nieuwe organisatie heeft als streven ’een wereld waarin iedereen, overal, iemand heeft waar hij bij terecht kan voor steun bij psychische kwesties’.

Lady Gaga reageerde op Twitter op de speech van haar moeder. „Ik ben zo trots op mijn moeder voor haar toespraak bij de VN vandaag namens de Born This Way Foundation”, liet de zangeres en actrice weten. „Laten we geestelijke gezondheid een wereldwijde prioriteit maken en de wereld leren hoe belangrijk het is dat we aardig zijn voor elkaar.”

Cynthia en Stefani, zoals Lady Gaga echt heet, benadrukten eerder al het belang van goedheid. „Aardig zijn klinkt soft, soms denken mensen dat het zwak is. Maar het is ongelooflijk krachtig”, zei de zangeres in juni tijdens een gala waar zij en haar moeder geëerd werd vanwege hun inzet met de Born This Way Foundation. „Ik geloof dat bijna elk probleem ermee opgelost kan worden, of in ieder geval beter gemaakt.”